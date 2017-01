PSG : Ce latéral gauche à 25 ME, Patrick Kluivert le veut

Le dossier du recrutement de l’avant-centre n’avançant pour le moment pas vraiment, Patrick Kluivert jongle avec différentes opérations.

Y compris celle pour l’avenir, puisque le PSG recherche toujours un arrière gauche afin de compenser le départ de Maxwell en fin de saison. Et pour cela, une piste est clairement devenue prioritaire, il s’agit de celle menant à Ricardo Rodriguez. L’ancien coéquipier de Julian Draxler à Wolfsburg souhaite quitter les Loups, mais ne partira pas au bras de fer comme l’international allemand.

Selon France Football, Patrick Kluivert rêve de remettre sur pied l’aile gauche de Wolfsburg et apporter ainsi une concurrence de poids à Layvin Kurzawa, qui s’est imposé comme l’avenir du PSG à ce poste depuis cette saison. Toutefois, il faudra encore une fois sortir la planche à billets, car l’international suisse de 24 ans attire beaucoup de monde et sa mise à prix est estimée à 25 ME pour ce joueur sous contrat jusqu’en juin 2019. Une dépense copieuse mais qui permettrait de boucler un des chantiers majeurs de l’été prochain, tant Maxwell a fait l’unanimité pendant ses cinq ans de présence à Paris.