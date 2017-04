PSG : Cavani exige une chose pour rester au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le dossier Edinson Cavani ne semble pas réellement inquiéter le Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale n'a toujours pas réussi à trouver un accord pour prolonger le contrat d'El Matador. Si certains supporters s'inquiètent un peu de ne pas avoir vu Cavani s'engager plus longtemps, Nasser Al-Khelaifi a encore fait savoir cette semaine qu'il n'avait aucune crainte. Et c'est dans ce contexte que l'attaquant uruguayen a fait une déclaration qui a pour but de mettre les choses au point.

Dans des propos relayés par Canal-Supporters.com, Edinson Cavani a en effet précisé que s'il avait accepté de signer au Paris Saint-Germain c'était pour gagner les plus grands trophées de la planète. « Le PSG m’a proposé un projet important, il y avait déjà beaucoup de gagnants dans cette équipe, et c’est aussi ce que je veux. Je veux tout gagner, je rêve de Mondial et de Champions League. J’espère que mes coéquipiers savent que, à chaque fois que l’on a joué ensemble j’ai tout donné pour eux. Voilà ce dont j’ai seulement besoin pour me sentir heureux », a prévenu Edinson Cavani, histoire de prévenir qu'il souhaitait que le Paris Saint-Germain reste toujours aussi ambitieux.