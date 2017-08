PSG : Ben Arfa va proposer un deal au PSG pour retourner à Nice !

Dans : PSG, Mercato, OGCN, Ligue 1.

La situation d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain est relativement clair. A un an de la fin de son contrat, le joueur formé à l'OL sait qu'il va cirer le banc toute la saison, voire même devoir prendre un abonnement dans les tribunes du Parc des Princes. En contrepartie, Hatem Ben Arfa a lui aussi été très clair avec les dirigeants du PSG, s'ils veulent qu'ils partent, ils devront le dédommager pour son ultime année de contrat, compte tenu de son salaire qu'aucun autre club en Europe ne lui proposera.

Fenerbahçe pensait ainsi pouvoir rafler la mise, mais HBA a été intransigeant avec le Paris Saint-Germain, et l'affaire ne s'est pas faite avec le club turc. Mais ce mardi soir, une révélation de @ParisUnited6 relance le dossier Ben Arfa. En effet, alors qu'une réunion entre Antero Henrique et Hatem Ben Arfa se profile, le joueur semble avoir décidé de proposer au PSG de ne rien exiger comme compensation financière si le club de la capitale le laissait librement s'engager avec l'OGC Nice. De quoi relancer les supputations, même si Jean-Pierre Rivère a dit récemment que le retour de Ben Arfa était un fantasme. Un fantasme réalisé pour 0 euro, ça peut se tenter non ? Sauf qu'Antero Henrique est lui décidé à refuser ce deal et pousse toujours le joueur vers Fenerbahçe. Bref, c'est pas simple...