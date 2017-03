PSG : Ben Arfa a le droit de craquer et va partir annonce Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus sur la forme que sur le fond, Hatem Ben Arfa a fait le buzz ce dimanche en se plaignant de sa situation et de son faible temps de jeu.

S’il annonce qu’il donnera tout jusqu’à la fin de la saison, cela ressemble tout de même fortement à un aveu d’échec que de mettre lui-même le débat sur sa situation sur la place publique. Une situation visiblement difficile à vivre pour l’ancien niçois, qui s’agace mais essaye de ne pas faire de vagues. De son côté, Pierre Ménès compatit, lui qui estime que cette vidéo ne va pas l’aider, mais comprend que Ben Arfa se sente lésé, notamment par rapport à Lucas et Di Maria, qui ont bénéficié de la confiance presque aveugle d’Unai Emery en première partie de saison. Et pour le consultant de Canal+, cela annonce forcément un départ du joueur cet été.

« Pas fou de la méthode employée par Ben Arfa, mais comment lui donner tout à fait tort quand on voit Di Maria ou Lucas. Cela fait huit mois qu’Emery le prend pour un con. Il a le droit de craquer. Et tout le monde fait ce qu’il veut dans ce club. Pourquoi s’interdirait-il ce que Verratti fait sans cesse. De toute façon, il va partir, c’est cousu de fil blanc », a lancé Pierre Ménès, visiblement déçu du manque de poigne du club parisien envers ses stars, et qui comprend dès lors que Ben Arfa pousse son coup de gueule sur la voie publique.