PSG : Ben Arfa a commis une bourde fatale avec l'Emir du Qatar !

Hatem Ben Arfa est mis à l'écart depuis plusieurs mois au Paris Saint-Germain, et désormais il est même clairement poussé vers la sortie sans que l'on ait réellement des explications sur les raisons de ce divorce violent. Mais ce dimanche, le JDD avance une explication qui semble plausible et qui colle plutôt avec le calendrier des événements. Car si Hatem Ben Arfa est désormais indésirable au PSG c'est qu'il s'est permis une attitude pour le moins inouïe devant l'Emir du Qatar et Nasser Al-Khelaifi.

Présent pour le match contre Guingamp au Parc des Princes, le 9 avril dernier, le Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani est venu saluer ses joueurs après la rencontre. Et au moment où on lui présentait Hatem Ben Arfa, ce dernier a demandé à l'Emir du Qatar comment le contacter directement, expliquant à ce dernier que Nasser Al-Khelaifi refusait de répondre à ses demandes. Tout cela sous le regard stupéfait du président du PSG. Si Al-Khelaifi a contenu sa colère en présence du dirigeant qatari, il a ensuite prévenu tout le monde que le sort d'Hatem Ben Arfa était scellé et que ce dernier était désormais placé sur la liste des joueurs dont il fallait se débarrasser.