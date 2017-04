PSG : Barrés par les stars, Nkunku et Georgen ont le même plan

Dans : PSG, Mercato.

Aux côtés des Thiago Silva, Marco Verratti ou Edinson Cavani, plusieurs jeunes issus du centre de formation composent l’effectif du Paris Saint-Germain.

On pense notamment à Christopher Nkunku (19 ans), lancé par Laurent Blanc l’année dernière, et qui parvient à exister dans les rotations d’Unai Emery cette saison. Du coup, le milieu de terrain est satisfait de son évolution et n’envisage pas un départ en prêt. « Si je dois partir, ça voudra dire que c’est la bonne solution pour moi. Ce qui n’a pas été le cas jusque-là, car je sens que je progresse », a confié à So Foot le joueur aux 15 apparitions toutes compétitions confondues. Mais tous les jeunes Parisiens ne connaissent pas la même réussite.

Egalement confronté à une rude concurrence, le latéral droit Alec Georgen (18 ans) ne compte que deux minutes de jeu en Coupe de la Ligue. Pourtant, l’international U19 français tient le même discours que Nkunku lorsqu’on l’interroge sur un éventuel départ. « C’est une option, a-t-il reconnu. Il n’y a pas de parcours modèle. Mais comme Christo, je n’ai pas voulu partir ces dernières années, car j’ai encore une marge de progression ici. » Si ses concurrents Serge Aurier et Thomas Meunier ne bougent pas cet été, Georgen finira par se poser des questions.