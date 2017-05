PSG : Aubameyang prêt à snober Paris pour le salaire du siècle !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga, Foot Mondial.

La presse allemande le dit et le répète depuis quelques jours, Pierre-Emerick Aubameyang va rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, l'attaquant du Borussia Dortmund ayant même pris les devants en s'offrant récemment un appartement dans la capitale.

Mais, prenant le contrepied de ces affirmations venues d'outre-Rhin, L'Equipe affirme ce mardi que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait choisir de continuer sa carrière dans le nouvel Eldorado des footballeurs, à savoir la Chine. En effet, le Tianjin Quanjian, équipe du milieu de tableau dans le championnat chinois, mais dont les moyens financiers sont colossaux, aurait fait savoir à l'international gabonais qu'il pourrait devenir le joueur le mieux payé du monde en rejoignant leur formation. Car le Tianjin Quanjian aurait offert à Pierre-Emerick Aubameyang un salaire annuel dépassant les 50ME brut ! Agé de 27 ans, l'attaquant de Dortmund a encore quelques belles saisons devant lui, mais forcément une telle offre ne se refuse pas sans même réfléchir. Et selon le quotidien sportif, si Aubameyang a plus le souhait de s'offrir un beau challenge sportif et donc de rester en Europe, ses proches l'inciteraient à accepter cette proposition qui ne se représentera peut-être jamais. Du côté du club chinois, on pense même avoir déjà eu gain de cause dans ce dossier.