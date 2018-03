PSG : Nasser et Henrique sont arrivés au Brésil pour Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les révélations de AS étaient vraies, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ont en effet pris un avion pour le Brésil afin de rencontrer ce lundi Neymar. Le Parisien confirme que le président du Paris Saint-Germain et son directeur débarquent en Amérique du Sud et vont avoir un programme chargé. « L’entourage de Neymar nous a confirmé cette rencontre, qui doit se dérouler à Mangaratiba, près de Rio de Janeiro, ainsi qu’une prolongation du séjour pour visiter l’Instituto Neymar Jr ce mardi à Praia Grande, dans l’état de Sao Paulo. L’institut inauguré en 2014 est un projet qui tient particulièrement à cœur à Neymar. Il accueille 2400 enfants défavorisés pour des activités extra-scolaires », précise le quotidien francilien.

Bien évidemment, ce déplacement arrive au moment où des rumeurs circulent en Espagne sur l'éventuel retour de Neymar au FC Barcelone ou son transfert au Real Madrid. En faisant le voyage jusqu'au Brésil, les deux dirigeants du PSG démontrent à Neymar qu'il est forcément un joueur qui compte, au moment même où la star brésilienne se remet de sa récente opération. Une preuve d'amour qui donnera probablement lieu aussi à un petit exercice de communication de la part du Paris Saint-Germain.