PSG : Asensio promet de ne pas imiter Neymar au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Durant tout l’été, le transfert de Neymar a fait réagir le monde du football et ce n’est pas encore terminé. Interrogé par la radio espagnole COPE sur le départ de l’international brésilien au PSG, Marco Asensio avoue ne pas avoir compris. « Cela nous a paru bizarre de voir Neymar quitter le FC Barcelone. C’était un joueur important pour eux et ils n’ont pas pu le retenir. C’était un peu impensable, mais ça s’est produit » a confié l’international espagnol du Real Madrid avant d’évoquer son avenir et, pourquoi pas, un éventuel transfert à Paris dans les prochaines années.

« Mon avenir ? J’ai un prix et je ne pense pas du tout à partir du Real. Quel est mon prix ? Le montant de ma clause (rires). Je n’irais pas au PSG ! Je suis très heureux ici à Madrid » a expliqué celui qui devient de plus en plus incontournable aux yeux de Zinedine Zidane depuis quelques mois maintenant au sein du champion d’Europe en titre.