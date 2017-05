PSG : Al-Khelaifi pourrait surprendre tout le monde grâce à l'Atlético !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Depuis des semaines, il semble acquis qu'Olivier Létang sera remplacé au poste de directeur sportif du PSG par Antero Henrique, ce dernier étant libre après avoir quitté le FC Porto. Le Portugais était présent à Paris la semaine passée, et il se disait que sa venue était déjà validée par le Qatar, après un déplacement d'Antero Henrique à Doha.

Mais ce mardi, Le Parisien affirme que Nasser Al-Khelaifi hésite encore pour désigner son futur directeur sportif, alors que pourtant cela commence à devenir urgent, le mercato étant déjà dans tous les esprits. Et si NAK a du mal à se décider, c'est que le président du Paris Saint-Germain a également mené des négociations avec Andrea Berta, le directeur sportif italien de l'Atlético Madrid. « Andrea Berta a une solide expérience d’acheteur et de vendeur qui colle au profil recherché par le PSG. Avec lui aussi, les discussions ont été poussées bien au-delà de la simple prise de contact. L’Italien Berta, réputé dans toute l’Europe du football pour sa probité et sa capacité de travail, se dit intéressé par le projet parisien », écrivent nos confrères. Seul souci, mais de taille, Andrea Berta a un contrat avec l'Atletico Madrid, et rien ne dit que le club espagnol laissera partir son directeur sportif aussi facilement. Mais si c'était le cas, alors le Paris Saint-Germain pourrait bien rafler la mise. Autrement dit, si le successeur d'Olivier Létang n'est pas encore connu, c'est que le choix final de Nasser Al-Khelaifi n'est pas fait.