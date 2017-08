PSG : A Paris, certains prévoient déjà le fiasco de Luis Fernandez

Dans : PSG, Ligue 1.

Sous les ordres d’Antero Henrique, Luis Fernandez fait son retour au Paris Saint-Germain en tant que directeur sportif du centre de formation.

L’ancien joueur et entraîneur du club francilien aura notamment pour mission de stopper la fuite des jeunes talents à l’image du défenseur Dan-Axel Zagadou (18 ans), parti cet été au Borussia Dortmund. Pour cela, le consultant TV devra échanger en permanence avec les pensionnaires du centre et leur entourage. Reste à savoir si Luis Fernandez a la crédibilité nécessaire pour occuper un tel poste.

Interrogé par le journaliste de Goal Johann Crochet, le représentant d’un jeune Parisien en doute fortement. « Il n'arrivait pas à gérer Dalmat et Luccin et tu crois sérieusement que ça va marcher, a répondu ce représentant à notre confrère par SMS. Les gosses le connaissent pour son rôle de clown à la TV. Et ces gosses-là sont dix fois pires que ceux avec qui il avait du mal il y a 15 piges. » A peine installé, Luis Fernandez est déjà attendu au tournant...