Officiel : Neymar au PSG jusqu'en 2022 !

Dans un communiqué le PSG a annoncé jeudi soir la signature de Neymar jusqu'en 2022, mettant ainsi un terme à l'un des plus incroyables feuilletons de l'histoire du mercato.

La star brésilienne du Paris Saint-Germain s'est réjouie de ce transfert vers le club de la capitale. « Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l’un des plus compétitifs et les plus ambitieux. Le plus grand challenge, ce qui m’a motivé à rejoindre mes nouveaux coéquipiers, est d’aider le club à gagner les titres dont ses supporters rêvent. L’ambition du Paris Saint-Germain m’a séduit, autant que la passion et l’énergie qu’il suscite. J’ai passé quatre ans en Europe et je suis prêt à relever le défi. Dès aujourd’hui, je ferai tout pour aider mon équipe à gagner, ouvrir de nouveaux horizons à mon club et donner du bonheur à ses millions de supporters à travers le monde », a expliqué Neymar, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football, le PSG ayant payé 220ME au FC Barcelone pour recruter l'attaquant brésilien.