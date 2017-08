Officiel : Jesé prêté une saison à Stoke City par le PSG

Dans un communiqué, Stoke City a officialisé ce mercredi matin le prêt sans option d'achat par le Paris Saint-Germain de Jesé. Arrivé l'été dernier au PSG en provenance du Real Madrid, l'attaquant n'a jamais donné satisfaction durant ses six mois à Paris, son prêt durant la deuxième partie de saison à Las Palmas n'ayant pas été plus convaincant. Jesé espère se relancer avec le club de Premier League.

