Mercato : Monaco a vraiment dit oui au PSG pour Mbappé !

Samedi, la presse espagnole annonçait un accord entre le PSG et Monaco concernant le transfert de Kylian Mbappé. Nombreux étaient ceux à sourire en se demandant comment un média étranger pouvait avoir cette certitude. Mais ce dimanche, c'est le JDD qui confirme que finalement les dirigeants monégasques ont accepté le principe du départ de l'attaquant français pour le Paris Saint-Germain. Et le voyage de Maxwell et Antero Henrique cette semaine en Principauté avait pour but de peaufiner les contours du contrat que Kylian Mbappé va signer au PSG d'ici la fin du mercato. Les prochains jours devraient être chauds !

« La porte du bureau de Vasilyev s’est donc ouverte, à contrecoeur, pour le rival parisien. C’est en substance ce qui est ressorti des tous derniers échanges. En parallèle, les termes d’un futur contrat de cinq ans ont été finalisés avec les émissaires du PSG, Antero Henrique (directeur sportif ) et Maxwell (coordinateur sportif ), venus expressément sur le Rocher en milieu de semaine », écrit le Journal du Dimanche, qui précise que le transfert de Kylian Mbappé de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain devrait se faire autour de 180ME, soit le deuxième plus gros transfert de l'histoire du football après celui de Neymar au PSG. Les critiques de certains dirigeants risque donc redoubler...suivez mon regard. Mais au moins Kylian Mbappé restera en Ligue 1 plus longtemps, ce qui va évidemment réjouir les amateurs de football.