Mercato : Mbappé a annoncé à Vasilyev qu'il voulait signer au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Du côté de l'AS Monaco, le dossier Kylian Mbappé a visiblement pris un nouveau tournant ces derniers jours. Car la rumeur d'un intérêt de l'attaquant français pour rejoindre le Paris Saint-Germain s'est concrétisée très fermement. En effet, selon le Journal du Dimanche, Kylian Mbappé a officiellement rencontré jeudi Vadim Vasilyev afin de lui annoncer qu'il souhaitait rejoindre le PSG, et que cela mettait un terme aux discussions menées avec le Real Madrid et Manchester City, également intéressés par la star montante du football français. « Loin de fermer la porte, le vice-président de l’ASM a pris le temps d’écouter ses arguments et assuré qu’il allait en référer au propriétaire, Dmitri Rybolovlev, particulièrement attentif », explique le JDD.

Et non seulement Kylian Mbappé a parlé avec Vadim Vasilyev, mais il en a fait de même avec Leonardo Jardim, prévenant son entraîneur que son choix était fait et que c'est bel et bien au Paris Saint-Germain qu'il souhaitait évoluer cette saison. Selon le Journal du Dimanche, le PSG n'a pas encore fait la moindre offre pour Mbappé à l'AS Monaco, mais les choses devraient évoluer dans les prochains jours et le transfert pourrait intervenir ensuite très rapidement, les dirigeants du club de la Principauté n'étant pas si opposés que cela à un transfert de Kylian Mbappé à Paris.