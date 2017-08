OL : Une recrue, un revenant et deux départs à venir

Dans : OL, Mercato.

Jean-Michel Aulas a beau s’être félicité de la rapidité avec laquelle le club rhodanien a effectué son marché des transferts, le mois d’août peut encore réserver quelques changements.

C’était perceptible avec les départs de Valbuena, Ghezzal, Tolisso et Gonalons, sans compter le prêt de Kemen, mais Lyon devrait encore faire venir un joueur dans l’entrejeu, comme cela a été évoqué jeudi. En attendant, il y a un joueur très apprécié par les supporters et qui pourrait éviter un destin « à la Mammana », c’est Sergi Darder, qui semble avoir marqué des points récemment auprès de son entraineur.

« Sergi Darder est un joueur intelligent, qui fait jouer les autres. Il est bien revenu physiquement, mentalement », a expliqué Bruno Genesio à propos de l’Espagnol, qui avait annoncé la couleur cet été en expliquant qu’il réfléchirait à un départ dans le courant du mois d’août si jamais sa situation ne devait pas évoluer. Pour le moment, il devrait avoir sa chance, contrairement à quelques jeunes du club, qui devront aller chercher du temps de jeu ailleurs. « Si on recrute un milieu de terrain, on verra si on prêt un ou deux joueurs », a expliqué le coach lyonnais, en référence à des jeunes éléments qui pourraient aller faire leurs dents à un niveau inférieur afin de ne pas perdre une saison en raison de la concurrence.