OL : Genesio dévoile le portrait-robot du dernier renfort du mercato !

Si les supporters espéraient que l'Olympique Lyonnais s'offre encore un renfort offensif supplémentaire d'ici la fin du mercato, c'est un autre choix que Jean-Michel Aulas a validé à la demande de Bruno Genesio. En effet, l'entraîneur de l'OL a réclamé et obtenu de pouvoir s'offrir un milieu de terrain. Ce jeudi, à deux jours de la réception de Strasbourg en ouverture de la saison de Ligue 1, le coach lyonnais a évoqué cette décision et il a dressé le portrait-robot du milieu de terrain qui arrivera à l'OL d'ici le 31 août.

« On réfléchit à recruter un joueur au milieu de terrain. On aura un peu moins d’impact dans ce secteur par rapport à la saison passée avec la perte de Corentin Tolisso notamment. On veut étoffer notre milieu par un joueur un petit plus athlétique, qui a un profil un petit peu différent de ceux qu’on a », a expliqué Bruno Genesio, qui a indiqué que si cet élément arrivait, alors il se pourrait bien que l’Olympique Lyonnais prête un ou deux joueurs afin de ne pas avoir un effectif pléthorique.