OL : Une offre à 2 ME pour Nkoulou, Lyon pourrait dire oui

Dans : OL, Mercato.

Comme chaque année ou presque, c’est un véritable casse-tête pour connaître la charnière centrale de référence à Lyon.

Le départ de Samuel Umtiti a fait du mal, et malgré les arrivées de Mammana et Nkoulou, aucun des deux n’a pour le moment donné satisfaction. L’éclosion de Diakhaby a aussi changé la donne, et pourrait provoquer un départ plus vite que prévu en ce qui concerne Nicolas Nkoulou. Ce dernier n’a pas convaincu Bruno Genesio, qui le laisse désormais de plus en plus souvent en tribunes, et son départ est clairement envisagé.

Un signal qui a été reçu en Turquie, puisque selon le journal Fotospor, Trabzonspor est venu aux renseignements. Le club de Trabzon estime qu’une offre à hauteur de 2 ME pourrait permettre de récupérer l’international camerounais, actuellement à la CAN, ce qui laisse tout de même peu de temps pour tout conclure, puisque les Lions Indomptables jouent les quarts de finale ce week-end. Reste à savoir si Lyon prendra le risque de perdre un défenseur central, un secteur de jeu où les pépins physiques ont tendance à s’accumuler. Mais pour un joueur venu librement l’été dernier, et qui possède tout de même un copieux salaire, sur le plan financier, l’affaire ne serait clairement pas mauvaise.