OL : Un coach de L1 annonce la remontée lyonnaise au classement

Dans : OL, MHSC, Ligue 1.

En corrigeant Montpellier (5-0) dimanche, pour le compte des 32es de finale de Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a confirmé son regain de forme constaté avant la trêve.

Notamment grâce à leur victoire à Monaco (1-3, 18e journée), les Gones restent sur trois victoires consécutives en championnat. Mais il en faudra plus pour recoller au trio de tête. Sans oublier le match à rejouer à Metz, l’actuel quatrième de Ligue 1 compte 10 points de retard sur le leader niçois. Autant dire que le club rhodanien a grillé une bonne partie de ses jokers. Mais après la démonstration de la semaine dernière, l’entraîneur de Montpellier Frédéric Hantz n’enterre pas l’OL.

« Lyon n'a plus beaucoup de marge et n'a plus le droit à beaucoup de défaites, que ce soit pour le titre ou même la deuxième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, a reconnu le technicien selon Radioscoop. Mais par son expérience, par le talent de ses joueurs et par la dynamique actuelle, l'OL va revenir fort sur la deuxième partie de saison, c'est une évidence. » Pour cela, Lyon devra continuer sur sa lancée à Caen dimanche (17h).