OL : Un bon début de saison qui valide le mercato, Aulas est fier

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, après la victoire contre Guingamp (2-1) : « Le début de saison est réussi. Après cinq matchs, nous sommes troisièmes du championnat. On poursuit donc notre trajectoire. Il faut surtout retenir le positif. Et on voit qu'on ne s'est pas trompé concernant les joueurs qui nous ont rejoint cet été. C'est une très bonne chose ».