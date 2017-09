Dans : OL, Ligue 1.

Désormais titulaire à Lyon et même pressenti pour être parmi les capitaines cette saison, Lucas Tousart a fait du chemin depuis son arrivée en 2015. Il avait alors signé en provenance de Valenciennes, et était resté cantonné au banc de touche pendant une saison, regardant de près les joueurs qu’il voyait auparavant à la télévision. Et dans les colonnes de L’Equipe, le milieu de terrain avoue qu’il a eu du mal à faire le grand saut entre les matchs de Ligue 2 et le fait de côtoyer des internationaux de grand niveau.

« Je n'oublie pas que je suis arrivé de L 2 en 2015 la même année que Valbuena, Darder, Morel… J'avais l'impression d'atterrir dans un autre monde. Tout changeait : les entraînements, la vie, les attentes du public. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Dans le vestiaire, je me sentais petit et je me disais : "Est-ce que je vais y arriver ?" Le premier entraînement, je me retrouve à côté de Valbuena que je voyais à la télé... Ça fait bizarre. Je devais trouver mes repères. Déjà, je n'avais pas le niveau pour être un titulaire à l'OL et même pour être dans le groupe. Mais quand tu n'y es pas, c'est dur. Je m'entraînais avec les pro et ensuite, je voyais mon nom sur la liste : Tousart, CFA... Mentalement, cette année m'a forgé. Je me suis même barricadé vis-à-vis de l'extérieur car les gars voyaient un gars acheté 2,5 ME et ça parlait un peu à Lyon », a expliqué Lucas Tousart, qui précise même qu’il a pensé à un prêt puis à un transfert définitif dans les moments difficiles, avant de se sauver en raison de ses performances avec l’équipe de France U19 puis de ses bonnes apparitions avec les pros.