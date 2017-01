OL : Riolo met les pieds dans le plat sur le problème Fékir

Malgré, sur le papier, une attaque de feu au coup d’envoi, Lyon n’a pas réussi à marquer un seul but dans le jeu à Lille. Il aura fallu un pénalty d’Alexandre Lacazette pour trouver le chemin des filets, alors que la maladresse dans la finition a fait très mal dans cette défaite. Mais dans l’animation, un Nabil Fékir qui devait évoluer comme chef d’orchestre, est passé à travers de son match. Et ça, Daniel Riolo ne l’a pas laissé passer, lui qui s’étonne de l’enchainement des titularisations de l’international français alors qu’il n’arrive toujours pas à redevenir le Nabil Fékir d’avant sa blessure, qui date d’il y a presque 18 mois.

Sinon le niveau de Fekir on dit rien parce qu'il revient de blessure et parce que sinon on prend un flot d'insultes sans fin sur twitter ?