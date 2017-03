OL : Quand Memphis Depay s'affiche à Paris, ça flashe

Dans : OL, Ligue 1.

Si Mathieu Valbuena n'est pas resté à Bordeaux le week-end dernier après le nul de l'OL face aux Girondins afin de rentrer à Lyon pour préparer le match contre l'AS Rome, Memphis Depay a lui fait un autre choix. Il est vrai que l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais n'est pas qualifié pour l'Europa League, ce qui lui a donc permis de pouvoir filer vers Paris. Mais si Memphis Depay est monté dans la capitale ce n'est pas pour assister à PSG-Nancy samedi, car c'était juste pour suivre sa ravissante fiancée, mannequin notamment pour Dolce & Gabanna, laquelle souhaitait assister à la Fashion Week.

Et c'est installés au premier rang du Grand Palais que Memphis Depay et Lori Harvey ont assisté dimanche au défilé d'Eli Saab, un styliste libanais qui habille notamment Halle Berry, Emmanuelle Béart ou bien encore Céline Dion. Evidemment, le footballeur de l'Olympique Lyonnais a vite été repéré par les nombreux photographes et c'est visiblement avec plaisir qu'il s'est prêté au petit jeu de ces derniers, Memphis Depay affichant un look très fashion en compagnie de sa fiancée.