OL : Puydebois entretient la fronde autour de Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que le ciel s'assombrit au-dessus de Memphis Depay du côté de l'Olympique Lyonnais, Nicolas Puydebois n'a pas hésité à lui coller un joli taquet après le match contre Guingamp.

« Memphis a un énorme potentiel, donc on attend plus de lui notamment dans le jeu avec mais aussi sans ballon. J’attends qu’il ait plus d’efficacité dans la préparation de ses actions ». Vendredi dernier, avant la victoire contre Guingamp (2-1), Bruno Genesio avait mis en garde son attaquant néerlandais. Mais pas sûr que l'entraîneur lyonnais ait changé d'avis depuis. S'il a délivré une passe décisive sur le deuxième but de Fekir dimanche, portant ainsi son total à trois passes en cinq matchs de L1 cette saison, l'ancien joueur de Manchester United a été transparent dans le jeu, ne touchant que 44 ballons sur le flanc gauche de l'attaque. Et ce n'est pas Nicolas Puydebois qui dira le contraire, lui qui a même poussé un coup de gueule sur Memphis.

« Sa passe décisive pour Nabil Fekir ne sauve pas son match. À cause de son individualisme, il fait des choix par défaut. Le Néerlandais ne respecte pas ce que le jeu impose, en gardant le ballon quand il faut le donner, et en s’en débarrassant quand il n’a plus d’autres solutions. On attend beaucoup plus de lui », a lancé, sur Olympique-et-Lyonnais, l'ancien gardien rhodanien, qui estime donc que Genesio ne devrait plus persister avec Depay, malgré ses bonnes statistiques.