OL : Genesio colle un deuxième avertissement à Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Après une moitié de saison convaincante, Memphis Depay avait prévu de tout casser avec l’Olympique Lyonnais, lui qui avait surtout connu le banc de touche avec Manchester United par le passé.

En dépit d’un bilan correct d’un but marqué et deux passes décisives en quatre matchs, le Néerlandais affiche un niveau guère satisfaisant aux yeux de Bruno Genesio. Ce dernier l’avait déjà repris une fois au cours du mois d’août, et était passé de la parole aux actes en alignant l’ancien du PSV Eindhoven comme remplaçant face à Nantes. Visiblement pas totalement satisfait du travail effectué par Memphis Depay, l’entraineur lyonnais a précisé le fond de sa pensée.

« Il a un énorme potentiel donc on attend plus de lui notamment dans le jeu avec mais aussi sans ballon, il en est conscient. J’attends qu’il ait plus d’efficacité dans la préparation de ses actions. Il y a des zones de jeu où il doit être plus juste techniquement. On attend plus de lui dans la préparation de notre jeu, dans le domaine technique, notamment pour un joueur de cette qualité-là. Il a des bonnes stats et c’est important pour un attaquant. Ce n’était pas forcément pour le titiller que je l’ai mis sur le banc. C’est un grand professionnel et c’est un des joueurs cadres de l’équipe. Il y a plus de concurrence dans le groupe, dans toutes les lignes. C’est ce qui permettra à chacun de progresser », a prévenu un Bruno Genesio qui possède aussi en Maxwel Cornet un remplaçant qui a les dents longues, et n’hésitera pas à mettre la pression sur les titulaires habituels.