OL : PSG, Monaco… n’oubliez pas Lyon demande Mariano

Dans : OL, Ligue 1, PSG, Monaco.

Ce dimanche, place au choc entre les deux invaincus de Ligue 1. Ce n’est pas faire injure à Lyon que de dire que l’OL ne sera pas favori de cette rencontre, étant donnée qu’elle aura lieu à Paris, face à un PSG déjà en très grande forme et qui n’a pas laissé une miette à ses adversaires jusqu’à présent. Mais les nouvelles recrues de l’OL ont aussi l’avantage de ne jamais s’être frotté au club de la capitale, ce qui leur permet de rappeler que rien n’est joué jusqu’au coup de sifflet final. Mariano Diaz espère ainsi que son équipe restera invaincue après ce dernier match de la 6e journée, et prouvera de la sorte que l’OL peut rivaliser avec Paris et Monaco, les deux gros bras du championnat.

« C’est une équipe composée de grands joueurs, mais on va tenter de faire un grand match. Il faudra être soudé, croire en nos possibilités. Le PSG paraît intouchable mais on veut démontrer que nous pouvons être un rival sérieux. Tout le monde voit le PSG champion. Notre objectif est d’avancer match après match, et de nous en rapprocher, de Monaco aussi. Rester invaincu ? Oui, pourquoi pas ? Il faut refuser la défaite » a prévenu dans Le Progrès l’attaquant arrivé du Real Madrid, et qui avoue avoir surpris beaucoup de gens en Espagne avec ce départ en France. Pour le moment, personne à Lyon ne s’en plaindra.