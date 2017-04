OL : Prêté en L2, il refuse de revenir pour cirer le banc

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Confronté à une rude concurrence à l’Olympique Lyonnais, Romain Del Castillo a préféré partir en prêt pour une saison à Bourg-en-Bresse.

Du temps de jeu, de bonnes statistiques, un objectif collectif quasi atteint… Autant dire que l’attaquant de 21 ans a fait le bon choix en rejoignant le pensionnaire de Ligue 2, bien parti pour assurer son maintien. Auteur de quatre buts et six passes décisives, le Lyonnais a surtout marqué des points auprès de l’OL. Reste à connaître les intentions du club rhodanien. En tout cas, Del Castillo ne reviendra pas pour rien.

« Je suis sous contrat jusqu'en 2019. On verra en fin de saison. Ma priorité, c'est de rester à Lyon mais surtout de jouer, a annoncé le natif de Lyon à Topmercato. Il faudra que j'étudie le projet que le club a pour moi, ou celui d'autres clubs. Je dois prendre la meilleure décision. J'attends des garanties, je n'ai plus de temps à perdre. Je dois disputer un maximum de matchs. »

Del Castillo vers un nouveau prêt ?

« Je suis optimiste, mais cela ne dépend pas que de moi, a-t-il ajouté. Il y a eu des discussions entre mes agents et la direction, mais ils préfèrent ne rien me dire pour l'instant. Un nouveau prêt ? Oui, je ne ferme la porte à rien. Mon objectif, c'est de disputer autant de matchs que cette saison, voire plus. C'est la priorité. Un prêt en Ligue 1 peut m'intéresser. » Titularisé à 23 reprises cette saison en L2, Del Castillo n’aura sûrement pas le même statut à l’OL la saison prochaine.