OL : Pierre Ménès demande à Lyon de se réveiller au mercato

Dans : OL, Mercato.

Le marché des transferts est considéré comme quasiment bouclé par Jean-Michel Aulas. Ce n’est pas forcément l’avis de Bruno Genesio, qui a rappelé qu’il pouvait encore se passer des choses, et encore moins celui des supporters. Pierre Ménès se range plutôt du côté de ces derniers, estimant qu’il y avait encore du travail à faire pour compléter l’équipe lyonnaise. Selon le consultant de Canal+, deux nouvelles recrues permettraient de totalement boucler l’effectif en vue de la saison prochaine. « Pour l’instant, il manque un 8 et un 9 à l’OL », a souligné l’ancien journaliste de L’Equipe, pour qui ces deux manques ne sont pas des détails, puisqu’ils correspondent aux départs de Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette.

Un problème que l’OL a au moins le mérite de partager avec l’autre Olympique, qui a besoin de deux défenseurs et bien évidemment d’un attaquant de grande envergure selon Pierre Ménès. Le message est en tout cas passé.