L'OL coule à pic, Umtiti est sans pitié

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL traverse une très grande crise sportive et institutionnelle depuis quelque temps déjà. Une situation qui peine les anciens du club rhodanien, à l'image de Samuel Umtiti.

Cet été, Samuel Umtiti a décidé de relever un nouveau challenge en signant à Lille. L'ancien défenseur du Barça veut continuer à prendre du plaisir et jouer au plus haut niveau malgré des blessures récurrentes ces dernières années. En plus du LOSC, l'OL était aussi intéressé par la possibilité de le recruter. Finalement, les Gones n'ont pas bouclé le deal. Et au vu de la situation à Lyon depuis le début de saison, Umtiti doit sans doute être rassuré de ne pas y avoir signé. Les Gones sont dans la zone rouge après 6 journées disputées et semblent ne pas encore être en mesure de trouver les bons ingrédients pour rebondir. Pour Samuel Umtiti, tout cela est inquiétant.

Umtiti plaint l'OL mais...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le défenseur champion du monde français n'a en effet pas fait dans la langue de bois au sujet de la dynamique à l'OL. « Une équipe comme Lyon, pour moi, se doit de jouer le haut du tableau. J'ai été formé là-bas, quand j'ai commencé à jouer, c'était ça, il y avait cette mentalité de gagner tous les matches. Après, il y a des choses que je ne maîtrise pas, je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur du club. Mais c'est vrai que ça me désole un peu de voir cette équipe en bas du classement. Je leur souhaite de retrouver une stabilité, au club et à l'équipe. Mais j'espère qu'on finira devant eux, c'est le plus important », a notamment indiqué Samuel Umtiti, qui est triste pour l'OL tout en se concentrant également sur les performances de son équipe, candidate à l'Europe en fin de saison. Une possibilité qui parait bien loin pour son club formateur...