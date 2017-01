Dans : OL, Mercato, Monaco.

Depuis le 1er janvier 2017, Rachid Ghezzal est libre de discuter avec le club de son choix en vue de la suite de sa carrière, et l’ailier lyonnais n’a pas vraiment attendu cette date symbolique pour faire cela.

Courtisé en Espagne et en Angleterre principalement, l’Algérien actuellement à la CAN ne faisait pour le moment l’objet d’aucun intérêt appuyé en Ligue 1. Ce n’est plus le cas puisque L’Equipe affirme que l’AS Monaco commence à se positionner sérieusement sur son cas. La raison principale est que le club de la Principauté craint de voir ses deux trublions offensifs, Thomas Lemar et Bernardo Silva, partir cet été en raison d’offres folles déjà murmurées. Dès lors, faire venir un ailier performant en Ligue 1, encore jeune, et gratuit, plairait beaucoup à Leonardo Jardim, qui apprécie le joueur pour son sens du dribble et de la passe.

S’il ne peut absolument rien avoir à redire dans ce dossier, Jean-Michel Aulas serait « embêté » par ce nouveau venu sur son joueur en fin de contrat affirme le quotidien sportif. Les relations entre l’ASM et l’OL se sont sérieusement rafraichies ces dernières semaines après la sortie de Vadim Vasilyev sur l’arbitre pro-OL et la pression mise par JMA sur les directeurs de jeu. Mais pour l’occasion, si le président lyonnais n’a pas officiellement renoncé à voir son joueur prolonger son contrat, ce qui a désormais peu de chances d’arriver, cela se jouera surtout entre Rachid Ghezzal et les clubs les plus convaincants pour le faire venir.