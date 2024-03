Aulas de retour à Lyon pour 160 ME ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Réconcilié avec John Textor, Jean-Michel Aulas a tourné la page OL et se concentre désormais sur ses missions à la FFF et dans le foot féminin. Néanmoins, Lyon est revenu dans son esprit avec la vente de la LDLC Arena.

Malgré la vente de l'OL et son départ du club en mai 2023, on se dit que Jean-Michel Aulas ne sera jamais vraiment éloigné définitivement du club lyonnais. Président emblématique de l'OL pendant 36 ans, il revient régulièrement dans les tribunes du Groupama Stadium. Pendant plusieurs mois, il a contesté sa mise à l'écart par John Textor avant de se réconcilier avec l'Américain en décembre dernier. Il est désormais un simple invité de luxe à Lyon, étant accaparé par son rôle de vice-président de la FFF et son projet de Ligue professionnelle féminine. Un feuilleton de l'OL risque de le remettre sur la route du club lyonnais.

Aulas veut racheter la LDLC Arena

En effet, OL Groupe veut vendre la LDLC Arena, la nouvelle salle omnisports de l'ASVEL. Sa construction a été en partie financée par l'OL mais le besoin urgent de liquidités pour le foot rend sa vente indispensable. Cela tombe bien car Jean-Michel Aulas est très intéressé par le rachat de la salle de plus de 12 000 places selon les informations du Progrès.

L'ancien président de l'OL est tout proche de conclure l'opération pour une valeur de 160 millions d'euros. Il est le prétendant le mieux placé dans le dossier puisque le quotidien régional rhônalpin révèle que Tony Parker a jeté l'éponge. De quoi remettre Jean-Michel Aulas dans l'environnement lyonnais et surtout lui offrir un bel outil financier. Outre l'ASVEL, la LDLC Arena doit accueillir des concerts et un important rendez-vous de catch de la WWE en mai prochain.