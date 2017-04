OL : Menacé par le clan Gonalons, Aulas a vite réagi

Dans : OL, Mercato.

Déjà bien occupé avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rachid Ghezzal, tous susceptibles de quitter l’Olympique Lyonnais cet été, le président Jean-Michel Aulas n’a pas besoin d’un feuilleton supplémentaire.

Surtout si ce nouveau dossier concerne un cadre tel que Maxime Gonalons (28 ans). Sous contrat jusqu’en 2018, le milieu de terrain a réclamé une prolongation. Mais début avril, son agent n’avait toujours pas de nouvelles et évoquait l’idée d’un transfert. « Si l’Olympique Lyonnais ne nous fait pas savoir qu’il est intéressé et sachant que son contrat s’achève dans un an, oui il y aura un départ », annonçait Frédéric Guerra.

Une dizaine de jours plus tard, et après son penalty décisif contre Besiktas (2-1, 6-7 aux t.a.b.) jeudi en Europa League, Gonalons a su convaincre son supérieur. « C’est un véritable symbole pour nous et c’est lui qui marque le tir au but qui envoie l’équipe en demi-finale, a encensé Aulas sur OLTV. J’espère qu’il va signer un nouveau contrat. Je suis sûr qu’il restera avec nous dans le futur. » Visiblement, la menace de l’international français a été efficace...