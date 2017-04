OL : Gonalons attend toujours une réponse pour sa prolongation à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans un an, Maxime Gonalons sera en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais et c'est donc prochainement que l'avenir du capitaine de l'OL doit être réglé sous peine de craindre un départ pour zéro euro, comme cela a été le cas récemment pour Bafé Gomis et Yoann Gourcuff, et comme cela pourrait l'être cet été pour Rachid Ghezzal. Alors afin d'éviter d'en arriver là, l'agent de Maxime Gonalons a joué cartes sur table, sans épargner l'Olympique Lyonnais.

Car pour Frédéric Guerra, l'attitude de l'OL n'est pas très sympathique et n'aide pas à donner de la confiance au milieu défensif. « Ce qui peut être gênant pour Maxime, c’est l’attitude de l’Olympique Lyonnais actuellement. J’ai fait savoir à l’OL qu’il était en fin de contrat en 2018 et j’aurais aimé connaître leur position par rapport au fait qu’il rester ou qu’il parte. Et que le club ne soit pas revenu vers moi n’est pas habituel. D’habitude, ils reviennent assez vite pour me faire savoir ce qu’ils veulent. Là, je suis un peu étonné qu’ils ne soient pas revenus vers moi et forcément pour Maxime, qui est un garçon qui aime tellement l’Olympique Lyonnais et qui est tellement impliqué dans ce club, cela peut avoir une résonance négative. C’est un peu chagrinant, car je pense que l’OL pourrait bouger plus vite…c’est mon sentiment (…) Si l’Olympique Lyonnais ne nous fait pas savoir qu’il est intéressé et sachant que son contrat s’achève dans un an, oui il y aura un départ », a prévenu, sur Olympique-et-Lyonnais.com, le représentant de Maxime Gonalons, visiblement agacé.