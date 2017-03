OL : Memphis Depay a imité Cristiano Ronaldo pour être n°1 mondial

Dans : OL, Ligue 1.

Manchester United n'a pas hésité longtemps lorsque l'Olympique Lyonnais lui a proposé de transférer Memphis Depay lors du dernier mercato hivernal, José Mourinho ne comptant pas du tout sur l'attaquant néerlandais. Mais, sous le maillot de l'OL, club où on lui a fait confiance, Memphis Depay a retrouvé des couleurs, même s'il ne peut pas participer à la belle aventure en Europa League. Ce dimanche soir, l'auteur du plus beau but de la saison 2016-2017, dimanche dernier contre le TFC, voudra confirmer tout le bien qu'on pense de lui lors du très attendu PSG-OL.

Le genre de match qu'adore Memphis Depay, lui qui a toujours rêvé d'excellence. C'est ce que raconte ce dimanche Zakaria Labyad, formé en même temps que l'attaquant de l'OL au PSV. « Son idole c’était Cristiano Ronaldo. Il passait des heures à regarder des vidéos de lui, à décortiquer comment il se déplaçait, comment il frappait. Il essayait toujours de copier ce qu’il faisait et voulait lui ressembler. Quand Memphis a commencé à s’entraîner avec le groupe pro, à seize ans, il me disait qu’il voulait devenir le meilleur du monde. Même quand il a traversé des moments plus délicats, il a continué sa route. Douter, il ne sait pas ce que ça veut dire (…) C’est le type de gars qui a grandi dans la rue. Il en a tiré un tempérament fort et il a toujours gardé ça en lui », explique, dans L’Equipe, le milieu de terrain, qui n’est pas vraiment étonné de voir Memphis Depay réussir son parcours à l’OL.