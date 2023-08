OL ‍: Une semaine pour deux transferts, le compte à rebours est lancé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans le sens des arrivées comme dans celui des départs, le money time du mercato va être très agité à l’OL. Néanmoins, certains indésirables risquent de ne pas trouver de porte de sortie d’ici au 1er septembre.

Après avoir bouclé le gros coup Ernest Nuamah, recruté pour 30 millions d’euros au nez et à la barbe de plusieurs cadors européens, l’Olympique Lyonnais espère enchainer avec le recrutement d’un attaquant et d’un milieu défensif. L’idée est d’offrir à Laurent Blanc un effectif cohérent d’ici la fin du mercato et pour cela, il est également nécessaire de se séparer des joueurs inutilisés par le coach lyonnais. Certains indésirables sont déjà partis, à l’instar de Karl Toko-Ekambi ou de Romain Faivre et bientôt de Youssouf Koné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Concept Sport Agency (@concept.sport.agency)

En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le latéral gauche malien devrait quitter l’OL d’ici la fin du mercato, une bonne nouvelle pour le club rhodanien qui ne comptait plus sur lui et qui va pouvoir économiser son salaire. En revanche, deux autres joueurs sur lesquels Laurent Blanc ne compte pas du tout ont peu de chances de vider leur casier d’ici le 1er septembre. Acheté pour 25 millions d'euros par l'OL en 2019, Jeff Reine-Adelaïde n’a pas reçu d’offre satisfaisante et ne devrait pas partir. Il a été question d’un prêt à Molenbeek pour l’ancien milieu d’Arsenal et d’Angers, mais « JRA » n’a pas validé cette destination et va donc se battre pour gratter un peu de temps de jeu dans la rotation des milieux offensifs dans la capitale des Gaules.

Kadewere et Reine-Adelaïde n'ont pas d'offre

Autre joueur indésirable après son prêt à Majorque la saison dernière, Tino Kadewere est parti pour rester. L’international zimbabwéen n’a pas reçu de proposition sérieuse. En juillet, il était proche de Montpellier mais le club pailladin a trop tardé pour formaliser son intérêt par une offre, dans l’attente du départ d’Elye Wahi. Depuis, le MHSC a recruté Adams ou encore Al-Taamari et n’a plus l’intention de revenir à la charge pour Tino Kadewere qui comme Jeff Reine-Adelaïde va donc rester à l’OL sauf offre miraculeuse de dernière minute. Une mauvaise nouvelle pour John Textor, qui aurait sans doute économiser le salaire de ces deux joueurs pour la saison à venir.