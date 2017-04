OL : Mammana pleurait...alors qu'il ne lise pas ses notes ce dimanche

Dans : OL, Ligue 1.

Emanuel Mammana était totalement anéanti samedi soir à la fin du match OL-Lorient, le défenseur argentin ayant symbolisé lui seul la faillite totale de la défense lyonnaise. C'est en larmes que le renfort arrivé l'été dernier a quitté la pelouse. Mais s'il ne veut pas déprimer encore plus, Emanuel Mammana doit impérativement éviter de lire la presse ce dimanche. Car l'ancien joueur de River Plate prend très cher, sa prestation pathétique face aux Merlus ayant été remarquée.

Dans L'Equipe, Emanuel Mammana hérite d'un 2 sur 10 et du titre de flop du match OL-Lorient. « Le défenseur central est impliqué sur trois des quatre buts encaissés par l’OL. Sur le premier, il laisse trop d’espace à Aliadière, sur le deuxième, il rate son intervention devant Moukandjo puis remet involontairement le ballon vers Marveaux et il lâche Moukandjo sur le troisième », fait remarquer le quotidien sportif. Et dans Le Progrès, la note est similaire et le commentaire aussi accusateur. « L’Argentin, qui a terminé en pleurs, a vécu un cauchemar, trahi par son manque d’impact. Surpris par les prises de balle et les démarrages de Moukandjo, c’est d’ailleurs le Camerounais qui le devance sur le 2e but lorientais. Puis qui part dans son dos sur le 3e », constate notre confrère lyonnais.