OL : Lyon voit un domaine où Lacazette dépasse Cavani

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Auteur d’un nouveau doublé face aux Girondins de Bordeaux (1-4), en demi-finales de la Coupe de la Ligue mardi, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani a confirmé sa forme du moment.

Efficace, l’Uruguayen parvient même à obtenir des compliments de la part de ses détracteurs, à l’image de Pierre Ménès. Il faut dire que le buteur parisien semble inarrêtable, lui qui est également reconnu pour son incroyable générosité dans le repli défensif. Mais du côté de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur des attaquants Gérald Baticle estime qu’Alexandre Lacazette fait encore mieux dans ce domaine.

« C’est notre avant-centre et le buteur de l’équipe. Mais, il n’a pas que ce profil de finisseur, a décrit le technicien sur le site du Progrès. Alex possède deux autres points forts : il fait jouer ses partenaires en remise, en conservation de balle, et en réorientation du jeu, et il donne également la profondeur au bloc car il travaille beaucoup défensivement. C’est très probablement l’attaquant de la L1 qui récupère le plus de ballons. Quand il se replie, il revient par-derrière les milieux adverses et il gratte des ballons. » En résumé, Cavani et Lacazette sont bien les deux meilleurs attaquants de L1.