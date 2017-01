PSG : Cavani arrache un compliment de la bouche de Pierre Ménès

Dans : PSG, Coupe de la Ligue.

Le PSG a réalisé une véritable démonstration de force sur la pelouse de Bordeaux, qui jouait tout de même une demi-finale à domicile, et a tout donné avant de craquer en seconde période (1-4). Edison Cavani, de nouveau auteur d’un doublé, continue à enchainer les buts avec une régularité impressionnante, et ce dans toutes les positions. Presque de quoi forcer l’admiration de Pierre Ménès, qui ne fait clairement pas partie de ses admirateurs, mais est bien obligé de reconnaître que l’Uruguayen est une machine à marquer. Et ça, c’est précieux dans n’importe quelle équipe du monde.

« Vous savez que Cavani n'est pas ma tasse de thé, je le trouve toujours aussi pauvre dans le jeu. Mais il faut lui reconnaître une efficacité redoutable cette saison. Et qui plus est à une touche de balle. Il n'y a que face à Lille qu'il a marqué un but en prenant le temps de bien contrôler son ballon. C'est son style, c'est un buteur, il ne faut pas lui demander autre chose et surtout, c'est déjà beaucoup », a livré le consultant de Canal+ à propos d’un joueur qui fournit aussi un gros travail dans le pressing, le replacement, les coups de pied arrêtés défensifs, et les appels de balle.