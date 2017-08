OL : Lyon refuse fermement de prêter Jordan Ferri

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, TFC.

Ce lundi matin, Yahoo affirmait que Jordan Ferri était prêt à accepter de rejoindre Toulouse sous forme de prêt sans option d'achat lors de ce mercato estival. L'intérêt de Pascal Dupraz pour le joueur de l'Olympique Lyonnais semble très vif, et Jordan Ferri ne dirait pas non à un départ de l'OL afin d'avoir un peu plus de temps de jeu que les quelques minutes qui lui sont accordées depuis le début de l'actuelle saison.

Mais Jean-Michel Aulas a rapidement mis un terme aux supputations sur cet éventuel prêt de Jordan Ferri au TFC. Via Twitter, le président de l'Olympique Lyonnais a en effet balayé d'un revers de la main une telle solution. « Jordan le sais , il ne sera pas prêté …. » a lancé, via les réseaux sociaux, le patron de l'OL, mettant un terme à l'idée même d'un prêt. Mais on ne sait pas quelle sera la réponse de Jean-Michel Aulas si Toulouse formule une proposition de transfert, ce qui pour l'instant n'est pas le cas.