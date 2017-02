OL : Lyon l'annonce, il est interdit de chambrer l'ASSE

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Pour la réception de Dijon, au stade du parc OL, l'Olympique Lyonnais devra se passer de son gardien de but. Impeccable jeudi contre Alkmaar, Anthony Lopes est en effet suspendu pour cette rencontre de Ligue 1, le portier rhodanien payant là son coup de feutre sur le nom de l'ASSE une semaine avant le derby. Et ce n'est pas peu dire que du côté de l'OL on digère mal cette sanction décidée par la commission de discipline de la FFF, Lopes ayant fait cela lors du match OM-Lyon en Coupe de France. Alors, Bruno Genesio a été très clair. Désormais, il sera totalement interdit de chambrer les Verts, histoire de ne pas prêter le flanc à ce genre de punition.

Mais bien évidemment l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne masque pas sa déception qu'on en arrive là. « Je trouve que la sanction pour Anthony Lopes est un peu sévère. C’est clair, on ne peut plus chambrer avant le derby, on le saura pour l’avenir…. », a confié l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui comme d’autres, est désolé que le football soit édulcoré de ce qui faisait son charme. Mais les faits sont là et l'OL va devoir s'y plier.