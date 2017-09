OL : Lyon champion de France du mercato, bravo Aulas

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Malgré les départs de Corentin Tolisso, Maxime Gonalons ou encore Alexandre Lacazette, l’Olympique Lyonnais a globalement réussi son mercato cet été.

En effet, le club rhodanien est parvenu à se renforcer intelligemment avec l’acquisition de jeunes joueurs à fort potentiel comme Bertrand Traoré, Mariano Diaz ou encore Tanguy Ndombele. Un modèle qui n’est évidemment pas sans rappeler celui de l’AS Monaco depuis quelques années et qui pourrait bien porter ses fruits sur le long terme. Interrogé par L’Equipe, Romain Poirot, recruteur pour Watford et l’Udinese, estime même que l’OL est le « champion de France du mercato ».

Le mélange parfait pour un effectif équilibré ?

« Si l’on ne tient pas compte du PSG, Lyon est le champion de France du mercato cet été. Leur mix recrutement est très cohérent. Ils ont fait un peu du Monaco mais à leur manière et dans leur état d’esprit : ils ont pris des joueurs expérimentés comme Marcelo ou Marçal et des jeunes à fort potentiel au prix du marché comme Diop, Ndombele ou Mendy. Il faut ajouter les éléments du centre qui apportent leur dynamisme et un potentiel qualitatif certain » a confié le recruteur français, persuadé que le mercato de l’OL est réussi et qu’il permettra au club rhodanien de viser le haut du classement cette saison.