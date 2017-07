OL : Lisandro Lopez parle d'arrêter sa carrière

Dans : OL, Ligue 1.

Agé de 34 ans, Lisandro Lopez a fait le bonheur des supporters de l'Olympique Lyonnais entre 2009 et 2013 et son départ pour Al-Gharafa avait été un crève-coeur pour le peuple de Gerland. Quatre ans plus tard, Licha évolue désormais sous le maillot du Racing, club argentin basé à Avellaneda, où il avait fait ses débuts en 2003. Mais ce samedi, Lisandro Lopez a fait savoir qu'il envisageait sérieusement de mettre un terme à sa carrière. En effet, victime de blessures récurrentes au genou gauche, l'attaquant argentin admet ne plus en pouvoir.

« Je pense sérieusement à me retirer. Je vais voir comment cela se passe dans les prochains mois et en décembre je ferai une évaluation », a confié Lisandro Lopez, qui reste sur une saison à sept buts, ce qui n’est évidemment pas à la hauteur de ses attentes. Licha va donc essayer de retrouver son meilleur niveau dans les prochains mois et s'il n'y parvient pas, alors son choix est clair, il rangera ses crampons une bonne fois pour toutes.