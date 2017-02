OL : Les notes qui ridiculisent Memphis Depay après le derby

Dans : OL, Ligue 1.

Débarqué au mercato hivernal à l’Olympique Lyonnais, qui a fait un gros investissement financier pour aller le chercher à Manchester United, Memphis Depay doit avoir les oreilles qui sifflent ce lundi matin, au lendemain d’un derby que le joueur néerlandais a passé comme un fantôme. Et cette faillite de Memphis Depay se traduit par des notes désastreuses dans les médias. Dans Le Progrès, la performance de l’ancien mancunien est estimée à 2 sur 10. Mais le commentaire à son encontre est terrible. « Il parait qu’il est bon à l’entraînement. Il faudrait qu’il le montre également en matches (…) Il a complètement raté son premier derby. Remplacé par Valbuena (65e) qui a montré tout ce qu’il aurait pu apporter », écrivent nos confrères de la presse régionale.

Dans L’Equipe, la note donnée à Memphis Depay est identique, à savoir un pathétique 2. « Préféré à Mathieu Valbuena, l’international néerlandais n’a pas justifié la confiance de son entraîneur. Que ce soit sur coups de pied arrêtés (8e, 11e) ou dans le jeu, il a tout raté même lorsqu’il semblait bien servi (16e). Son manque de rythme et sa méconnaissance de ses partenaires se sont avérés rédhibitoires », justifie le quotidien sportif, qui attribue la même note à Emanuel Mammana. Les deux joueurs les plus chers du mercato de l’OL sont donc les plus mal notés. Aie…