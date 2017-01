OL : Les deux principales conséquences de l’arrivée de Depay

Dans : OL, Mercato.

Memphis Depay, qui a posé les pieds à Lyon dans la nuit de mercredi à jeudi, va être le renfort offensif numéro 1 de l’Olympique Lyonnais. Un joli coup tant l’ailier néerlandais avait éclaté en 2014, avec les Pays-Bas en Coupe du monde puis lors de ses débuts à Manchester United. Avant de s’éteindre à petit feu, mais charge désormais à Lyon de le rallumer et de lui redonner confiance pour retrouver des qualités qui n’ont pas pu totalement disparaître. Son arrivée va en tout cas changer le paysage offensif de l’équipe de Bruno Genesio, dans le court comme dans le long terme. Car c’est un transfert définitif que l’Olympique Lyonnais est en train de boucler, et celui-ci aura deux principales conséquences.

Selon L’Equipe, Jean-Michel Aulas a très rapidement rompu les contacts au sujet des différentes cibles évoquées ces derniers jours. A savoir Jonathan Cafu, Leon Bailey, Adnan Januzaj et en dernier lieu Nicolas Pépé, qui s’est retrouvé pendant longtemps comme la solution de repli, mais ne fera pas l’objet d’une nouvelle offre au mois de janvier. En ce qui concerne les renforts offensifs, ce sera tout pour cet hiver.

L’autre conséquence concerne Rachid Ghezzal. Après des mois de discussions et une dernière proposition jugée copieuse par l’OL, le joueur formé au club n’a toujours pas répondu et se dirige doucement vers la sortie. Avec l’arrivée de Depay, même si le Néerlandais aime surtout jouer à gauche alors que Ghezzal aime occuper le côté droit, l’OL ne voudra pas surcharger ses couloirs et ne retiendra désormais plus son international algérien, qui terminera donc très probablement cette saison son parcours lyonnais.