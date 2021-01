OL : Et maintenant Dembélé à West Ham !

Dans : OL.

Pour remplacer Sébastien Haller qui va rejoindre l'Ajax, West Ham souhaite recruter Moussa Dembélé.

Arrivé à West Ham en 2019 après des succès à Utrecht et Francfort, Sébastien Haller ne s'est jamais vraiment imposé en Premier League. Malgré quelques buts spectaculaires, l'Ivoirien n'a pas justifié les 50 millions d'euros investis sur lui. Les Hammers ont donc décidé de se séparer de leur attaquant, qui va rejoindre l'Ajax pour environ 22 millions d'euros, paraphant un contrat de 4 ans. Et pour le remplacer, les dirigeants anglais ont une idée bien précise, et elle se trouve en Ligue 1.

D'après les informations de Loic Tanzi, West Ham a activé la piste menant à Moussa Dembélé. Actuellement blessé au bras, l'attaquant lyonnais est barré par le trio Kadewere - Depay - Toko-Ekambi et est à la recherche d'un nouveau point de chute. Malgré une saison difficile (1 seul but marqué en 16 matchs de Ligue 1), le natif de Pontoise continue de bénéficier d'une belle cote en Europe, et en Angleterre notamment. La formation de Premier League serait prête à offrir environ 30 millions d'euros pour le joueur de 24 ans, acheté 22 millions en 2018 en provenance du Celtic. Le club londonien n'est pas le seul sur le dossier, puisque l'Atletico suit également de très près l'attaquant français pour compenser la perte de Diego Costa. Les dirigeants lyonnais ne sont pas opposés à un départ de leur joueur en cas d'offre jugée satisfaisante. En cas de départ, les Gones travaillent déjà sur la venue d'Islam Slimani.