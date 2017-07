OL : Le petit frère de Nabil Fekir signe pro à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Les signatures de jeunes joueurs formés au club se succèdent à l’Olympique Lyonnais ce mardi. En effet, le club rhodanien a annoncé ce mardi après-midi dans un communiqué la signature du premier contrat professionnel de Yassin Fekir, frère de l’international français Nabil.

« J’ai signé un contrat professionnel d’un an. Ça fait plaisir de signer dans son club formateur. Nabil ? Je le vois tous les jours aux entraînements, j’aimerai bien faire comme lui. Il me donne des conseils tout le temps, il me dit comment faire, comment il faut se comporter sur et en dehors du terrain » a confié le jeune joueur de 20 ans à OL-Web.