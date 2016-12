OL : Le meilleur joueur et l'équipe-type dévoilés par Le Progrès

Dans : OL, Ligue 1.

La trêve hivernale est là, l'heure est au premier bilan, la moitié de la saison 2016-2017 étant désormais atteinte. C'est l'occasion pour le quotidien lyonnais Le Progrès de dévoiler le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais après les cinq premiers mois du Championnat de Ligue 1, nos confrères ayant compilé les notes données match après match aux footballeurs de l'OL. Pour préciser ce classement, et comme il le fait chaque année, Le Progrès ne positionne pas les joueurs qui n'ont pas été titulaires au moins 8 matches de Championnat, ce qui vaut à Mathieu Valbuena de ne pas figurer dans ce classement, le milieu de terrain en forme n'ayant été titulaire qu'à 7 reprises.

A tout seigneur tout honneur, c'est Alexandre Lacazette qui termine premier avec une moyenne de 6,16, le buteur vedette de l'Olympique Lyonnais ayant même obtenu un 9 sur 10 lors du succès contre Nancy. Sur le podium, Alexandre Lacazette devance Anthony Lopes (5,83) et Maxime Gonalons (5,61). Et le centre de formation de l'OL a la mainmise sur ce classement avec ensuite Diakhaby (5,4), Ghezzal (5,33) et Tolisso (5,12). Il faut arriver à la 7e place pour trouver un joueur de l'extérieur, il s'agit de Darder (5,1), puis on trouve Fekir (4,91), Yanga-Mbiwa (4,84), Morel (4,75), Rafael (4,69), Rybus (4,5)...et 13e et dernier de cette liste Cornet avec 3,66.

Valbuena, Mammana, Tousart, Nkoulou, Gaspar, Kemen et Jallet n'ont pas été titularisés assez de matches pour intégrer ce classement.

Equipe-type de l'OL suivant les notes

Lopes – Rafael, Diakhaby, Yanga-Mbiwa, Morel – Gonalons, Tolisso, Darder – Fekir, Ghezzal, Lacazette