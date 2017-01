OL : Le médecin de Lyon démissionne à cause des supporters

Dans : OL, Ligue 1.

Après avoir donné sa démission, le responsable médical de l’Olympique Lyonnais Emmanuel Orhant s’apprête à rejoindre la Fédération Française de Football. Un choix mûrement réfléchi.

Régulièrement pointé du doigt pour expliquer les nombreuses blessures de l’effectif, le médecin de l’OL a atteint ses limites. Même s’il affirme que les commentaires sur les réseaux sociaux ne l’affectent pas, les supporters lyonnais ne sont pas étrangers à son départ.

« Cela ne me touche pas, ils sont dans leur droit, je veux être jugé sur ma qualité de médecin, a réagi Orhant dans un entretien accordé à Direct News. Les gens se trompent parfois, je n’ai jamais blessé un joueur. Si un joueur se blesse, c’est de la faute du staff dans sa globalité. Des fois, je dis que ce joueur ne devrait pas jouer et l’entraîneur prend une autre décision. »

L’exemple Morel

« La plupart du temps, je ne me sens pas visé par les critiques car les supporters n’ont pas toutes les informations. On n’a pas plus de blessés à Lyon qu’ailleurs. Je suis plus déçu pour mes enfants. C’est l’une des raisons qui m’a fait quitter le club, a-t-il confié. Il y a beaucoup de pression quand on est à l’Olympique Lyonnais. Ce qu’il se passe avec Jérémy Morel n’est pas honnête, c’est triste de critiquer des gens sans savoir. » Orhant partira donc lorsque l’OL aura accueilli son remplaçant.