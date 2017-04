OL : Le dossier Fékir, Pierre Ménès fait un constat évident

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio l’avait fait savoir le mois dernier, il ne bouleverserait plus son système tactique pour faire le bonheur de Nabil Fékir. Le placement de l’international français pose question depuis plusieurs semaines, alors que son rendement sur l’aile est bien moins intéressant que quand il se retrouve dans l’axe, en pointe ou en soutien de l’attaquant. Sur le côté, Fékir peine à effectuer tous les efforts défensifs nécessaires, et n’est pas aussi décisif. En revanche, au centre du jeu, le gaucher retrouve ses sensations et pèse beaucoup plus. Une évidence pour Pierre Ménès, pour qui le duo Fékir-Lacazette, qui avait porté l’OL tout proche du titre lors de la saison 2014-15, fera toujours des malheurs quand il sera associé dans l’axe.

« Les Rhodaniens ont fait la différence en deuxième mi-temps grâce à leur duo d'attaque. Dans sa position préférentielle, en soutien de son buteur, Fekir a été percutant et décisif, tout comme Lacazette, qui s'est offert un joli but, lui qui avait manqué un penalty ce week-end contre Rennes. Avec ce succès, l'OL se donne de l'air avant d'attaquer un programme très chargé », a souligné le consultant de Canal+ sur son blog. Reste à savoir si Bruno Genesio sera sensible à l’idée de prolonger cette association pour les matchs vitaux d’Europa League.