OL : Lacombe ou Houllier, un des deux pourrait être éjecté !

Dans : OL, Ligue 1.

L'été dernier, Jean-Michel Aulas avait fait venir Gérard Houllier comme conseiller externe, l'OL ne confiant finalement pas le poste de directeur sportif qui semblait promis à ce dernier. Et très vite, cela a fait des étincelles avec Bernard Lacombe, les deux hommes ne masquant pas qu'ils étaient plus ennemis qu'autre chose. L'Olympique Lyonnais a dû composer avec cette situation, mais Jean-Michel Aulas l'a clairement laissé entendre ce dimanche, il n'a pas l'intention de voir cette situation perdurer.

Et si on lit entre les lignes les propos du président de l'OL, alors il est évident que les choses vont bouger et qu'une tête tombera cet été. Reste à savoir laquelle. « Peut-être qu’on n’a pas réussi à faire la liaison entre Bernard Lacombe et Gérard Houllier, cela aurait permis d’optimiser le travail qui a été fait. Il faudra s’interroger sur le fait qu’ils ne s’entendent pas, et sur la possibilité que cela résonne sur l’état d’esprit de certains joueurs, du groupe. Est-ce qu’à l’inverse c’est le fait que les deux soient là qui a gêné un certain nombre de choses ? Il y aura une remise en cause extrêmement profonde… », a confié le patron de l’Olympique Lyonnais, qui n'hésitera pas à trancher dans le vif.